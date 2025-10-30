Il Partito Democratico presenta la nuova segreteria comunale

Il Partito Democratico di Rimini ha presentato la nuova Segreteria comunale, guidata dal neo-segretario Giacomo Gnoli. La nuova squadra, composta da membri con deleghe tematiche specifiche, punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio e a lavorare in vista delle elezioni comunali del 2027.

Giacomo Gnoli, oltre a ricoprire il ruolo di Segretario, si occuperà di Transizione Ecologica. Ha sottolineato l’importanza di lavorare per un centrosinistra forte, che diventi un punto di riferimento per i cittadini. "Lavoreremo per essere il perno di un centrosinistra forte e un ponte tra amministratori e cittadini", ha dichiarato.

Annamaria Barilari è stata nominata vicesegretaria con delega al Turismo, Yuliana Trengia si occuperà di Diritti e Politiche di genere, mentre Claudia Corsini avrà la responsabilità del Sociale. Lorenzo Celli si concentrerà su Trasporti e Mobilità, e Roberto Mancini gestirà le Attività economiche. Giuliano Zamagni avrà la delega per Scuola e Università, William Raffaeli si occuperà di Salute, mentre Vanessa Paglialunga sarà responsabile delle Politiche del Lavoro. Emanuele Bianchi avrà il compito di seguire le politiche relative all’Europa e al lavoro stagionale, mentre Stefania Urbinati si concentrerà su Legalità e Formazione politica. Giovanni Casadei si occuperà di Urbanistica e Territorio. Donato Piegari avrà la delega alla Cultura, Damiana Bertozzi si occuperà di Comunicazione e Terzo Settore, Alberto Clementi seguirà la Sicurezza, ed Elia Ricciotti si dedicherà all’Ambiente e alla Green Economy.

La Segreteria organizzativa, composta da Fiorella Zangari, Loretta Pompili e Paolo Morolli, avrà il compito di facilitare il rapporto con i circoli e gestire le iniziative sul territorio. Tra i principali obiettivi della nuova segreteria ci sono il radicamento territoriale, la preparazione per le elezioni del 2027 e il coinvolgimento attivo della base. "Con questa nuova squadra, il Pd di Rimini dimostra di essere determinato a rafforzare la propria presenza sul territorio", ha concluso Gnoli.