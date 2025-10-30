Il Partito Democratico presenta la nuova segreteria comunale

Gli speculatori
CronacaIl Partito Democratico presenta la nuova segreteria comunale
30 ott 2025
REDAZIONE RIMINI
Il Partito Democratico di Rimini ha presentato la nuova Segreteria comunale, guidata dal neo-segretario Giacomo Gnoli. La nuova squadra, composta da membri con deleghe tematiche specifiche, punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio e a lavorare in vista delle elezioni comunali del 2027.

Giacomo Gnoli, oltre a ricoprire il ruolo di Segretario, si occuperà di Transizione Ecologica. Ha sottolineato l’importanza di lavorare per un centrosinistra forte, che diventi un punto di riferimento per i cittadini. "Lavoreremo per essere il perno di un centrosinistra forte e un ponte tra amministratori e cittadini", ha dichiarato.

Annamaria Barilari è stata nominata vicesegretaria con delega al Turismo, Yuliana Trengia si occuperà di Diritti e Politiche di genere, mentre Claudia Corsini avrà la responsabilità del Sociale. Lorenzo Celli si concentrerà su Trasporti e Mobilità, e Roberto Mancini gestirà le Attività economiche. Giuliano Zamagni avrà la delega per Scuola e Università, William Raffaeli si occuperà di Salute, mentre Vanessa Paglialunga sarà responsabile delle Politiche del Lavoro. Emanuele Bianchi avrà il compito di seguire le politiche relative all’Europa e al lavoro stagionale, mentre Stefania Urbinati si concentrerà su Legalità e Formazione politica. Giovanni Casadei si occuperà di Urbanistica e Territorio. Donato Piegari avrà la delega alla Cultura, Damiana Bertozzi si occuperà di Comunicazione e Terzo Settore, Alberto Clementi seguirà la Sicurezza, ed Elia Ricciotti si dedicherà all’Ambiente e alla Green Economy.

La Segreteria organizzativa, composta da Fiorella Zangari, Loretta Pompili e Paolo Morolli, avrà il compito di facilitare il rapporto con i circoli e gestire le iniziative sul territorio. Tra i principali obiettivi della nuova segreteria ci sono il radicamento territoriale, la preparazione per le elezioni del 2027 e il coinvolgimento attivo della base. "Con questa nuova squadra, il Pd di Rimini dimostra di essere determinato a rafforzare la propria presenza sul territorio", ha concluso Gnoli.

© Riproduzione riservata