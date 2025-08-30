Il Pascià annuncia il ritorno: "In pista il prossimo anno"

Nuova vita per il Pascià. Dopo l’acquisto all’asta nel marzo dello scorso anno da parte dell’imprenditore Stefano Rossi e l’avvio dei lavori, ora spunta una data, quella della stagione 2026-2027. "Dopo anni di chiusura, il tempio del divertimento il prossimo anno tornerà ad illuminare le notti della Riviera". Ad annunciarlo è il nuovo staff della discoteca tramite un post sui social. Dalle foto si intravede l’avvio dei lavori tra le varie sale e soprattutto nella terrazza. "Il club, punto di riferimento per generazioni di appassionati, si presenterà in una veste rinnovata ma fedele alla sua identità – si legge nel post –. La sala principale, con l’iconico lampadario, sarà nuovamente la cornice di serate dedicate alla musica attuale e alle tendenze internazionali. La seconda sala, invece, più intima e raffinata, celebrerà il fascino del vinile, regalando atmosfere ricercate dagli amanti della musica di qualità".

Un ritorno in pompa magna a quei fasti che negli anni ’90 avevano reso il Pascià una delle discoteche più in voga della Riviera e non solo. Aperto nel 1985, si distingue subito come un locale elegante e dal panorama suggestivo, con il famoso lampadario del film Il Gattopardo nella sala principale. Per una decina di anni è stato il ritrovo di vip, modelle e imprenditori che venivano a Riccione. Poi con i primi del 2000 sono iniziati i problemi finanziari che lo scaraventeranno in anni turbolenti, conclusi con la chiusura definitiva nel 2021. Almeno fino all’acquisto di Stefano Rossi, imprenditore riccionese, già proprietario della palestra Blue Line, l’ex edificio della Camera del Lavoro e l’hotel Luna. Il progetto di Rossi è chiaro sin dall’inizio. "Sogno un locale dove la clientela si può trovare a cena nel tavolo accanto a quello di una star della tv – aveva detto dopo l’acquisto del club –. Un posto dove si mangia e poi ci si ferma a trascorrere il resto della serata in compagnia, senza dover tornare a casa a mezzanotte. E’ un format molto in voga a Milano".

Inizia quindi il conto alla rovescia per rivedere di nuovo aperte le porte di una delle discoteche che ha scritto la storia delle notti riccionesi. "Il clubbing di elitè che ha fatto la storia della nightlife italiana tornerà a Riccione – conclude lo staff del Pascià –. La discoteca sarà un luogo in cui eleganza, glamour e selezione torneranno ad essere i veri protagonisti, pronto ad accogliere vip, clubber e ospiti internazionali per dare vita ad una nuova stagione indimenticabile".

Il ritorno del Pascià non rappresenta solo una riapertura, ma una nuova vita per il mondo della notte in Riviera, che segna il ritorno delle ’sette sorelle’, le discoteche più in voga della zona. Cocoricò, Space, Peter Pan, Villa delle Rose, Byblos, Baia Imperiale e ora anche Pascià.

Federico Tommasini