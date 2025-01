Il passato di Sitta: "Un ragazzo strano. Girava sempre incappucciato"

"Era un ragazzo un po’ strano, schivo, molto taciturno... girava sempre con il cappuccio della felpa calato sul viso, lo sguardo basso. E poi, un paio di volte, ha avuto dei comportamenti anomali nei confronti di una signora che abita qui, nel palazzo". In via Casale, nel condominio che da qualche mese a questa parte ospitava Muhammad Sitta, sono ancora tutti increduli e sotto choc. Il 23enne egiziano era arrivato in Italia nel 2022 da irregolare, ma poi aveva presentato una richiesta di protezione internazionale che lo aveva fatto rientrare in un progetto ministeriale per l’inserimento lavorativo. Dal 2024, abitava, insieme ad altri tre cittadini stranieri (tra cui un somalo e un iracheno), in un appartamento della cooperativa Il Millepiedi, a poco più di 500 metri dal punto in cui la sera di Capodanno è stato atterrato dai colpi di pistola. Una sistemazione temporanea, per consentire al 23enne di trovarsi un impiego (in passato aveva svolto qualche lavoretto saltuario nel campo dell’edilizia) e rendersi così autonomo. "Di ragazzi stranieri in questi anni ne abbiamo visti parecchi – raccontano i vicini –. Vanno e vengono ogni cinque o sei mesi, ma nessuno di loro ha mai dato problemi. Sono brave persone, si capisce subito che hanno avuto un passato difficile. Lui lo abbiamo incrociato qualche volta, in lavanderia. Un tipo chiuso, capiva l’italiano, ma lo parlava poco". I vicini riferiscono anche di alcuni episodi particolari. "È successo un paio di volte che andasse a suonare il campanello della condomina che abita al piano di sopra e poi si nascondesse. Lei una volta lo aveva visto e lui si era scusato prima di scappare via. La cosa era stata anche segnalata all’amministratore del condominio". A parte questo, però, il 23enne "non ha mai dato altri problemi". "Parlava poco, forse era triste – racconta al Carlino uno dei coinquilini di Sitta –. Condividevamo lo stesso appartamento, ma ognuno aveva la propria camera. Non mi sarei mai aspettato che potesse accoltellare qualcuno...". "Sono in corso delle indagini, non possiamo rilasciare dichiarazioni" fanno sapere dalla cooperativa Il Millepiedi.

Gli inquirenti, nel frattempo, continuano a scavare nel passato del 23enne. Sarà importante capire se, prima di approdare in Italia, l’egiziano abbia transitato o meno in altri Paesi europei. Si stanno inoltre cercando contatti con eventuali familiari nella sua terra d’origine, l’Egitto. Nella sua stanza è stato ritrovato un farmaco antipsicotico ma non ci sarebbero tracce di una sua presa in carico da parte del servizio sanitario e si vuole capire chi gli possa aver prescritto la medicina. Altro nodo da sciogliere riguarda le motivazioni che lo hanno portato ad impugnare il coltello. L’ipotesi di un atto terroristico di matrice religiosa resta al momento in piedi, anche se non sarebbero emersi indizi in grado di far supporre un collegamento tra il 23enne e organizzazioni radicali internazionali. Ma non si esclude neppure la pista del "lupo solitario". La sera di Capodanno, l’egiziano aveva portato con sé una copia tascabile del Corano e la misbaha (una collana di grani di preghiera musulmana). Tra gli oggetti sequestrati, anche alcuni scontrini e un tappettino pre la preghiera.

Lorenzo Muccioli