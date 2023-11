Il passato riemerge: folla alle visite guidate per scoprire l’area archeologica di San Lorenzo

Centinaia di riccionesi ieri mattina hanno visitato il sito archeologico di San Lorenzo lungo la consolare Flaminia, dove di recente, in seguito ai lavori di potenziamento della linea elettrica di E-distribuzione, la Soprintendenza di Ravenna tramite Arte srl ha effettuato degli scavi con interessanti rinvenimenti. Un’occasione per estendere la visita guidata da Kevin Ferrari, funzionario della Soprintendenza, Andrea Tirincanti, responsabile del Museo del territorio, e dalle archeologhe Giula Martolucci e Francesca Merendi, anche al sito dell’antistante farmacia comunale.

Nella nuova area che, per essere protetta dagli agenti atmosferici e dal deterioramento verrà richiusa, ieri sono stati mostrati i due i vani affiorati con pavimentazione in opus spicatum e mattoni dipinti di rosso, databili tra la fine dell’età repubblicana e l’inizio di quella imperiale, il pozzo con camicia in laterizi e altro materiale, che verrà conservato nel museo, come un frammento di vetro policromo, alcune lucerne e monete, nonché frammenti di ceramica e reperti di vernice nera. Il muro ritrovato riconduce a quello rinvenuto anni fa sotto la rotatoria Popilia. Non si esclude che delimitasse l’antico Vicus Popilius.

ni. co.