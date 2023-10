Il passato romano perseguita Botteghi

È l’uomo dei numeri in municipio a Riccione, ed anche il dirigente al settore Turismo, ambito più che mai importante per le associazioni di categoria in città in questa fase di guida commissariale del municipio. Ma per Luigi Botteghi torna a farsi sentire il recente passato romano. Da dirigente alle risorse finanziarie del Comune di Rimini finì nel municipio capitolino quando era sindaca Virginia Raggi. Fu in quel periodo, era il 2018, che scoppiò il caso Ama. Una vicenda che interessava bilanci pubblici e le presunte pressioni che il Campidoglio avrebbe esercitato su Ama, società partecipata. Il procedimento giudiziario ha visto un passaggio importante nei giorni scorsi quando il gip ha chiesto l’imputazione coatta dei protagonisti di quella vicenda. Le accuse vanno dalla concussione alla calunnia e false informazioni ai pubblici ministeri. L’ex sindaca Virginia Raggi è imputata per gli ultimi due reati, mentre altri protagonisti di quella vicenda sono accusati di concussione. Tra questi figurano Franco Giampaoletti, all’epoca dg del Comune, Gianni Lemmetti, l’allora assessore al Bilancio, Giuseppe Labarile direttore delle Partecipate, e Luigi Botteghi che ricopriva il ruolo di ragioniere generale del Campidoglio.

La vicenda romana è molto intricata e anche il suo percorso giudiziario appare controverso. Infatti per la procura gli elementi erano insufficienti per andare a processo. Ma il gip non era dello stesso avviso e per ben due volte Anna Maria Gavoni ha ordinato ai pm indagini più approfondite dopo avere ricevuto la richiesta di archiviazione. Le ulteriori indagini hanno infine portato i pm a chiedere per la terza volta l’archiviazione, ma la giudice come risposta ha disposto l’imputazione coatta. Mentre le indagini facevano tremare il Campidoglio, la stagione romana del dirigente Luigi Botteghi volgeva al termine.

Oggi il suo presente è a Riccione e lo sarà sempre più. Infatti dal primo giorno di novembre non sarà più un dirigente del Comune di Rimini in ‘prestito’ al Comune di Riccione. Il suo trasferimento diventerà definitivo. Botteghi diventerà a tutti gli effetti un dipendente del Comune di Riccione a tempo indeterminato. Sarà dunque una figura sempre più centrale nella gestione del municipio e delle sue finanze. Già oggi è un interlocutore importante per associazioni di categoria e comitati cittadini impegnati nell’avere delle risposte sulla programmazione delle azioni turistiche in mancanza di una guida politica in municipio.