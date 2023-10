Il patriarca della destra. Addio in camicia nera

Sergio Cappelletti, patriarca della destra riminese, l’estremo saluto lo avrebbe voluto così, senza sfumature. "Sono nato fascista e morirò fascista", parole pronunciate nel 2022, quando confermava la sua fede in un’intervista concessa a Paolo Zaghini per ‘Chiamamicittà’. Cappelletti, imolese d’origine, se n’è andato a 93 anni, la notte fra mercoledì e giovedì, a seguito di un ricovero per una brutta caduta. I funerali, in forma civile, si terranno domani alle 9.30, nella Casa del commiato al cimitero di Rimini. Alla città Cappelletti lascia una raccolta di fotografie, donate alla biblioteca Gambalunga, fra cui una foto significativa. È ancora un giovane Balilla, immortalato mentre alza il braccio destro nel saluto romano. Ed è soltanto l’inizio di una lunga carriera di militanza nelle file della destra.

Nel 1957 diventa segretario della sezione riminese dell’Msi. E rimarrà al contempo membro del Comitato centrale dell’Msi e di Alleanza Nazionale fino al 1995. Si candida alla Camera nel ’72, al Consiglio regionale nel ’75 e al Senato nel ’76, ma non verrà mai eletto. E’ consigliere comunale nel ’70 e provinciale a Forlì, nel 2010 siede nel cda di Aeradria, società di cui diventerà presidente onorario per tre anni. È l’addio a quella politica in cui non crede più. Nel 2009, a 79 anni, Cappelletti, seppur grande amico di Gianfranco Fini, non votò per la nascita del Partito della Libertà. Di più: smetterà di votare completamente, non allineandosi neanche con la fiamma missina, risorta nei Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, futura premier che però Cappelletti voterà alle nazionali del 2022.

"Le prese di posizione antifasciste sempre più becere contro il pericolo fascista in Italia – dirà Cappelletti –, mi hanno stufato e spinto a tornare a votare". Insomma, la fine di un uomo, la cui storia ricalca, al contempo, il ritorno al governo della destra. Il perché è proprio Cappelletti a spiegarlo: "Anche Fini è tornato a votare dopo anni e lo ha fatto scegliendo Meloni. La spinta a creare la casa della destra finalmente ha aiutato molti, come me, a sostenere un progetto politico vincente". Insomma, fascista sì ma col beneficio del dubbio: "L’incapacità da parte di molti di non capire che un progetto di destra moderna non voglia dire tornare al fascismo – afferma Cappelletti – rischia di essere un grave problema e di destabilizzare la vita politica italiana".

Andrea G. Cammarata