Cronaca
26 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Il Patriarca in città. Chiesa ortodossa unita. Dialogo tra religioni, la speranza della pace

Sua Santità Bartolomeo I accolto ieri con una celebrazione solenne. Oggi sarà al Meeting per il 1700° anniversario del Concilio di Nicea.

Sua Santità Bartolomeo I accolto ieri con una celebrazione solenne. Oggi sarà al Meeting per il 1700° anniversario del Concilio di Nicea.

Sua Santità Bartolomeo I accolto ieri con una celebrazione solenne. Oggi sarà al Meeting per il 1700° anniversario del Concilio di Nicea.

Una folla raccolta e commossa ha accolto ieri Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, presso la Cattedrale Ortodossa dell’Ingresso della Madre di Dio al Tempio e di San Nicola di Myra, nel quartiere Celle. Un momento solenne e al tempo stesso familiare, che ha stretto in un unico abbraccio la comunità ortodossa riminese, le istituzioni civili e religiose, e tanti cittadini desiderosi di salutare colui che da trent’anni guida la Chiesa di Costantinopoli e il cammino ecumenico mondiale.

La celebrazione di accoglienza, presieduta dall’arciprete Serafino Corallo, si è aperta con canti e icone, in una cornice di profonda spiritualità. Tra gli interventi istituzionali, quello della vicesindaca Chiara Bellini, che ha voluto esprimere, a nome dell’Amministrazione e dell’intera città, la gratitudine per una visita che "rafforza i legami di fraternità e collaborazione tra le nostre comunità" e che "testimonia il valore di Rimini come città dell’incontro e del dialogo". Parole accolte da un lungo applauso, che hanno ribadito la vocazione della città a farsi ponte di convivenza e pluralismo.

Il Patriarca, che nei giorni scorsi era stato a Stoccolma per la Settimana Ecumenica, ha nuovamente richiamato i cristiani a farsi operatori di pace, denunciando ogni giustificazione religiosa o politica della guerra. "La pace è vocazione del Vangelo – ha sottolineato – e non conosce confini, perché nasce dal cuore e si costruisce con giustizia e sacrificio".

Quella di ieri è stata dunque una tappa significativa della visita pastorale in Italia, che vedrà Bartolomeo oggi, protagonista al 45° Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. Lì il Patriarca interverrà in occasione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea, insieme al cardinale Kurt Koch, per rilanciare il valore dell’unità cristiana e del Credo niceno come fondamento condiviso di fede.

Dalle Celle al Meeting, Rimini diventa in queste ore crocevia di spiritualità, ecumenismo e pace, con un messaggio che va oltre i confini cittadini: un invito a costruire fraternità autentica in un mondo lacerato da guerre e divisioni.

© Riproduzione riservata

