Il pattinaggio ‘frutta’ 3mila pernottamenti

Tra giugno e agosto Riccione ospita tre grandi eventi di pattinaggio, importanti sul piano sportivo, ma anche sul fronte dello spettacolo e del turismo. In complesso frutteranno 3mila–4mila pernottamenti. L’hanno annunciato ieri Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio Riccione, e Michele Nitti, presidente della Polisportiva comunale; presente l’assessore allo Sport Simone Imola che sulla grande tensostruttura a pallone, dietro lo stadio del nuoto, usata anche dai pattinatori ha anticipato che "stiamo candidando la struttura al bando ‘Sport e Periferie 2023’, sperando d’intercettare risorse per la ristrutturazione". Occhi puntati intanto sui tre eventi. Si parte giovedì col freestyle che fino al 18 interessa il Trofeo Tiezzi, tappa nazionale del circuito Fisr per ragazzini tra gli 8 e gli 11 anni. Attesi 300 agonisti e 50 promozionali. Le gare si tengono sulla pista dei Giardini del centro, il Tiezzi si disputerà sulla pista di automodellismo in via Saluzzo 55 per la specialità regina del freestyle, il roller cross. La società, che conta oltre 300 atleti, dal 30 giugno al 2 luglio propone la 27esima edizione dell’International Skate Team Trophy con circa 800 atleti in arrivo pure da Spagna ed Estonia. Le gare si terranno al Playhall e il galà sui pattini ai Giardini centrali performance di musicisti e artisti della scuola Rimini Dance Company. Dal 27 al 30 luglio spazio al Campionato italiano juniores e seniores freestyle con 150 agonisti. Riccione ospita il maggiore campionato Freestyle Fisr valido per le qualifiche ai Campionati del mondo.