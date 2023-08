Il patto di Natale "Seppellire l’ascia"

"Tutti insieme, forze politiche e categorie economiche, comitati, si confrontino in un tavolo aperto, e non si alzino finché non si sia trovata ‘la quadra’ su di una opzione condivisa". A Natale si è tutti più buoni e così Fabrizio Pullè a nome della federazione delle liste civiche (quelle tosiane, per intenderci) lancia il ramoscello di ulivo per poter offrire, alla città, un prodotto turistico importante anche se il municipio è retto da un commissario. "Si inizi con il Natale, si veda poi se su almeno altri tre punti strategici (lavori pubblici, sicurezza, sociale) si possa iniziare un percorso condiviso fino alle prossime elezioni".