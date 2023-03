Il pazzo popolo del Blasco "Una stanza nel suo hotel"

di Mario Gradara

"Subito dopo l’annuncio della data zero del tour 2023 di Vasco Rossi sono arrivate, nel giro di poche ore, oltre cento telefonate di fan, e ho dovuto bloccare le prenotazioni su Booking".

Parla Fabio ’Siva’ Pegna, titolare dello Stupido Hotel di Miramare, che prende il nome da uno degli evergreen di Blasco, e che nel 2022 ho ospitato il ’Grande Fratello’ in versione albergo.

Che cosa le chiedono?

"Tanti credono che questo fosse l’albergo di proprietà di Vasco – prosegue –, altri pensano che il cantante sarà ospite proprio qui. Al telefono mi hanno spiegato di sperare di incontrarlo personalmente".

Sono poco informati...

"Evidentemente non leggono i giornali, visto che è noto che Vasco Rossi da anni fa soggiorni più o meno lunghi qui a Rimini, ma al Grand Hotel".

Quali le richieste più strambe degli aficionados della rockstar di Zocca?

"Un cliente mi ha chiesto: ’fa colazione in sala?’ Gli ho spiegato che noi offriamo solo pernottamento. E che Vasco non soggiornerà nella nostra struttura. Un altro mi ha chiesto se abbiamo gadget, magliette o spille del tour di quest’anno. Una ragazza voleva sapere se organizziamo pullman per lo stadio".

Comunque sarà contento con tutte queste richieste, o no?

"Non tanto".

Motivo?

"Anzitutto lo Stupido Hotel ha solo quattordici camere, che sono grandi ma nelle quali io sistema al massimo due persone".

E quindi?

"Ho fermato le prenotazioni, bloccando quelle su Booking dopo le prime tre che non ho potuto stoppare, e congelando le altre richieste fatte per telefono o con email: li ho messi in stand by".

Si spieghi.

"Tutti i fan di Vasco chiedono un solo pernottamento, la notte del concerto. Io cerco di ’vendere’ il weekend con due notti. Ma in particolare in quel periodo, il primo ponte che lancia l’estate dal 2 giugno, c’è anche la concomitanza con Riminiwellness. I partecipanti alla manifestazione sportiva alla Fiera fanno più pernottamenti".

Insomma, sono clienti migliori dei fan di Vasco?

"Per un albergatore di sicuro. Un po’ come a ferragosto. Non vendi una camera per 2-3 giorni, punti alla settimana. I soggiorni brevi li accetti all’ultimo, se ti sono rimaste disponibilità. E poi..."

Dica.

"Secondo me sarà un caos per la viabilità quel giorno. Intanto lo stadio potrà ospitare, a quanto ho letto, 24mila persone, mentre per Vasco si muovono spesso folle oceaniche, quasi 100mila o giù di lì. Poi la concomitanza con Riminiwellness, unita ai lavori pubblici in corso in città. Sarà un macello".