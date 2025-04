Il Pd a congresso, ora spunta Parmeggiani

Tempo di congresso per il Partito Democratico. E come prassi le correnti interne al partito si muovono. A rendere la partita meno scontata di quanto si potesse pensare fino a qualche settimana fa, ci ha pensato la gestione del caso Deejay con la vignetta comparsa sulla pagina Facebook del partito che ha scatenato una pioggia di reazioni inclusa quella di Linus. Il direttore della radio non l’ha proprio mandata giù. La ‘mucca’, ovvero il Comune a cui l’emittente avrebbe attinto compensi per decenni, resta un’immagine (con tanto di post) finita all’attenzione degli avvocati della radio milanese, pronti a verificare i presupposti per un’eventuale querela.

La ferita provocata dall’addio e dalla conseguenti polemiche con Radio Deejay è ancora viva nel partito. La parte più a sinistra del Pd pare non abbia gradito la gestione della vicenda, e vi sono altre partite aperte su cui le opinioni divergono. Resta dunque il tema del nuovo segretario. In campo resta sempre Riziero Santi, con l’esperienza per traghettare il partito verso le prossime elezioni. Ma all’interno del Pd una voce fuori dal coro è quella di Marco Parmeggiani (nella foto), peraltro un ex segretario in passato, con l’esperienza necessaria per farsi sentire. Se l’area più a sinistra sarà in grado di proporre un’alternativa è da vedere. Intanto bisognerà capire l’eventuale disponibilità dell’attuale segretario a procedere anche nei prossimi anni alla guida del Pd.

Sarebbe sbagliato pensare a una semplice riconferma. Il futuro segretario dovrà non solo chiudere al meglio questa legislatura, ma trattare con le liste civiche della coalizione, lavorando alle future alleanze in vista delle elezioni nel 2027. In questo rientrano tutte le considerazioni relative alle alleanze e alla scelta o riconferma del candidato sindaco. Cosa da non sottovalutare è il fatto che nel 2027 si voterà anche per il Comune di Rimini, ed è presumibile che i destini del centrosinistra riccionese risentiranno di quello che accadrà a Rimini.

Sarà Santi a portare il Pd alle prossime elezioni? Se la corrente più a sinistra del partito non dovesse presentare un nome, nell’area che sostiene l’attuale segretario le alternative non abbondano. Santi aveva scelto una segreteria giovane nel marzo del 2023. Ed anche il gruppo dei consiglieri comunali è fatto da profili giovani. Se si cerca un politico navigato allora bisogna cercare nella vecchia guardia, tra ex sindaci ed ex candidati. Ma il cambio non sarebbe indolore e potrebbe cambiare gli equilibri nell’attuale coalizione.

a. ol.