Il Pd alla sfida delle primarie Sacchetti: "L’affluenza calerà Ma niente lotte interne dopo il voto"

La macchina del Partito democratico si è messa in moto per le primarie di domani, ma le previsioni non sono certo quelle degli anni passati quando ai seggi c’erano le file. L’ultima volta che si sono svolte le primarie nazionali per il segretario del partito, a Rimini votarono circa 11mila persone. In quell’occasione vinse Nicola Zingaretti. Per questa tornata di primarie saranno circa 250 i volontari che gestiranno le fasi del voto ai seggi, domani dalle 8 del mattino alle 20 di sera, saranno lì in attesa. Per accogliere gli elettori il partito ha previsto la bellezza di 53 seggi disseminati nel territorio provinciale. Ogni comune avrà almeno un seggio. Poi ci saranno i centri più grandi che ne avranno diversi. Rimini ad esempio ne avrà 14, poi ci sarà Santarcangelo, storica roccaforte rossa, con cinque seggi. Seguiranno tutti gli altri dai quattro di Riccione e Misano ai tre di Cattolica.

Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd, cosa si aspetta dall’affluenza?

"Questa volta penso che l’affluenza sarà in diminuzione. Stando alle stime fatte, che ricalcano grosso modo quelle nazionali, potremmo attestarci sui settemila votanti".

Rispetto al passato a cambiare sarà solo il numero stimato dei votanti o anche il post elezione? Il passato fu contraddistinto da veleni, fuoriuscite, lotte intestine e correnti che meditavano la rivincita. Cosa si aspetta?

"Non penso proprio che questa volta accadrà una cosa simile – ribatte Sacchetti –. A livello nazionale siamo ai minimi, non è tempo di battaglie intestine".

E a Rimini cosa accadrà?

"Non vedo divisioni. Sono soddisfatto di quanto è accaduto con queste primarie. Ci sono stati una buona collaborazione e confronto tra le varie mozioni, non ho avvertito aria di divisioni. Anzi devo dire che queste primarie ci hanno consentito di ravvivare il dibattito politico. A Rimini abbiamo avuto sia Elly Schlein che Stefanbo Bonaccini con ottimi riscontri di pubblico. In generale i comitati hanno organizzato diverse iniziative, ultima quella con Veltroni. È stata una bella fase politica".

Ma ora servirà un buon riscontro di votanti domenica per capire fino a dove la voglia di rivincita del partito è stata colta dai cittadini?

"Ritengo che subito dopo il voto il partito sarà unito nelle scelte da fare. Il fatto di avere due candidati che hanno intercettato entrambi ampie parti del partito farà sì che qualunque sia il vincitore avrà bisogno di tutto il partito. E non penso a venti di scissione visto il momento che il Pd sta attraversando a livello nazionale. Al contrario penso che oggi ci sia la consapevolezza che l’avversario è la destra, che sta intercettando molti consensi. Per contrastarla è meglio essere uniti".

Andrea Oliva