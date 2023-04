Il Pd attacca i sindaci: "Sapevano dell’allevamento, l’hanno sostenuto senza coinvolgere i cittadini"

Un atteggiamento "ingiustificabile, paradossale e offensivo". È quello tenuto, secondo il Pd di Novafeltria, da sindaci di 5 comuni dell’alta Valmarecchia sulla questione dell’allevamento di polli a Maiolo. La Fileni ha ribadito già più volte che il nuovo allevamento avicolo sarà biologico, e risposto colpo su colpo agli attacchi. Ma per il Pd, oltre all’impatto "devastante" che lo stabilimento di Fileni avrà sul territorio, c’è un elemento che rende la vicenda "ancora più drammatica. Si tratta dell’atteggiamento di alcuni sindaci che sembrano porsi da una parte diametralmente opposta rispetto al comune sentire dei cittadini". Secondo il Pd "è impossibile da parte loro sostenere che non sapevano e non potevano. Alcuni sindaci non solo conoscevano ma appoggiavano con forza il progetto di Fileni". Che "è stato approvato senza informare i cittadini". Il Pd fa nomi e cognomi: oltre a Marcello Fattori, sindaco di Maiolo, chiamano in causa Stefano Zanchini (Novafeltria), Leonardo Bindi (San Leo), Mauro Giannini (Pennabilli) e Pasquale Novelli (Talamello). Se la colpa più grave c’è l’ha "il sindaco di Maiolo, principale responsabile di questo scempio", il Pd ricorda che "Zanchini nel novembre 2022 aveva detto (dichiarazioni mai ufficialmente smentite) che l’allevamento è in realtà un valore aggiunto per la vallata. Novafeltria è l’unico comune ad aver votato all’unanimità un ordine del giorno in cui chiede di sospendere il progetto dell’allevamento. Eppure dopo tre settimane il Comune non ha ancora trasmesso la richiesta alla Regione". E gli altri? A vario titolo "si arroccano con atteggiamento pilatesco e se ne lavano le mani". Nella guerra dei polli scende in trincea anche Azione: "Grave che i cittadini non siano stati coinvolti. Siamo al fianco del comitato cittadino che lotta contro l’allevamento".

m.c.