Il Pd attacca la giunta di Novafeltria

È ancora il progetto di allevamento avicolo a Cavallara di Maiolo ad infiammare il dibattito in Alta Valmarecchia. Questa volta è l’amministrazione di Novafeltria a finire nel mirino. In seguito al consiglio dell’Unione, il Pd di Novafeltria è sceso in campo per attaccare la giunta Zanchini. Il motivo? "Due indizi fanno una prova, tre costituiscono una certezza: l’amministrazione di Novafeltria genera un paradosso e conferma la sua vera posizione sull’allevamento intensivo alla Cavallara". Il Pd cita prima il giudizio del sindaco Zanchini (novembre 2022) il progetto di allevamento Fileni un valore aggiunto per la vallata. Poi il ritardo ingiustificabile, oltre un mese, con cui l’amministrazione di Novafeltria si era decisa a trasmettere alla Regione il famoso ordine del giorno congiunto con cui il Comune formalizzava la propria contrarietà al progetto. Il terzo indizio è l’astensione di Ilaria Sebastiani, consigliere di maggioranza di Novafeltria all’odg che impegna la giunta a promuovere l’istituzione di una commissione chiamata a vigilare sull’allevamento. "Astenendosi, Sebastiani si pone in contraddizione con l’odg approvato dal Consiglio e dunque contraddice la maggioranza".