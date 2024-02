Il Pd cambia timoniere. Santi: "Io segretario?. Dirò sì solo se a chiederlo sarà tutto il partito"

Il suo nome è sulla bocca di tutti, nel Pd, da settimane. A giorni l’assemblea provinciale dem dovrà riunirsi e decidere chi nominare al posto di Filippo Sacchetti, pronto a dare le dimissioni da segretario dopo la sua candidatura a sindaco di Santarcangelo. E Riziero Santi viene considerato da tanti la soluzione ideale, per traghettare il Pd nei prossimi mesi, che si annunciano caldissimi con la campagna elettorale da gestire per le europee e le amministrative in 16 comuni, fino al nuovo congresso dem in autunno. Santi, 67 anni ad aprile, segretario provinciale del Pd lo è già stato. Una vita fa.

È pronto per il bis?

"Io non darei nulla per scontato, Se Sacchetti riterrà di dimettersi, ci penserà l’assemblea provinciale del Pd, che è sovrana, a decidere cosa fare".

Ma lo stesso Sacchetti ha fatto il suo nome come del possibile successore...

"Sono un uomo di partito, non di parte. E scelte così importanti si fanno in pochi. Ripeto: deciderà l’assemblea del Pd".

Ma se l’assemblea le offrisse il ruolo di segretario provinciale al posto di Sacchetti?

"Di fronte a una chiamata unitaria, da parte di tutto il partito, sarei tenuto a valutarla. Sono a disposizione anche se avrei già il mio daffare, da sindaco di Gemmano e segretario del Pd a Riccione".

Insomma: è pronto ad accettare?

"Il mio sì non è scontato. Accetterò soltanto se arriverà una proposta chiara e condivisa dal partito, fatta nelle dovute sedi e rispettando tutti i passaggi che lo statuto impone. Io non mi faccio tirare per la giacca, da nessuno... Serviranno regole di ingaggio chiare e una squadra di lavoro forte e coesa, perché davanti a noi abbiamo le elezioni europee e comunali, forse le regionali dopo l’estate. C’è da lavorare tanto, ma non solo in vista degli appuntamenti elettorali. Penso al congresso provinciale del Pd. Dobbiamo costruire tutti insieme le condizioni perché si arrivi a un congresso sereno, che dia una prospettiva al partito".

E che magari metta anche fine alle continue divisioni tra le varie anime del Pd riminese?

"L’unità la si costruisce con il lavoro insieme, ascoltando tutti e poi arrivando alle proposte. Fondamentale sarà tornare a essere più presenti nel nostri circoli e, in generale, nel territorio".

Parla già da nuovo segretario provinciale del Pd...

"Sento e leggo il mio nome, ma in realtà nessuno mi ha chiesto ancora nulla ufficialmente. Ribadisco: se ci sarà bisogno di me, io sono pronto a fare la mia parte, ma solo a determinate condizioni. E la prima è l’unità del partito".

E mentre il Pd si interroga sul nuovo segretario, in molti comuni il centrosinistra è ancora a caccia di candidati sindaci...

"Vero, finora abbiamo ufficializzato i candidati soltanto in 3 dei 16 comuni al voto. Ma sono sicuro che nel giro di due o tre settimane il quadro delle candidature finalmente sarà completo, anche in quei comuni dove stiamo avendo qualche difficoltà".