Il Pd cerca l’erede della Parma: grandi manovre e l’ipotesi primarie

I ’compagni’ tornano a fare festa a Santarcangelo. Dopo quella di Canonica, da venerdì partirà la Festa dell’Unità comunale all’area Campana. Sarà l’ultima, da sindaca, per Alice Parma. Nel 2024 a Santarcangelo (e in altri 15 comuni del Riminese) si tornerà alle urne. E la festa, allora, sarà anche un’occasione per capire che aria tira nel Pd santarcangiolese, che ancora non ha deciso chi sarà il candidato sindaco. Di nomi se ne fanno tanti, da mesi. Il favorito è l’assessore all’urbanistica, nonché segretario provinciale Pd, Filippo Sacchetti. Ma tra le varie anime dei dem circolano anche altri nomi: dall’attuale vicesindaca Pamela Fussi all’assessore al bilancio e al turismo Emanuele Zangoli, fino a Paola Donini, segretaria comunale del Pd, e a Luca Paganelli, segretario del circolo del centro storico. "C’è ancora tutto il tempo per scegliere il candidato – frena la Donini – L’autunno sarà il momento del programma elettorale in dialogo, lo elaboreremo con la città, con gli alleati. È solo alla fine di questo percorso che partirà quello successivo sull’individuazione delle persone che incarnano quel programma. I prossimi dieci anni saranno molto impegnativi, di grande trasformazione. È molto importante fare tutti i passi per bene e insieme". Non è affatto da escludere il ricorso alle primarie per la scelta del candidato, ma per la Donini anche questo è un discorso "prematuro".

Intanto il Pd si concentrerà sulla festa, in programma da venerdì fino al 3 settembre. "Ringrazio i tantissimi volontari – continua la Donini – che sono il cuore pulsante dell’evento. Durante la festa ci saranno 7 incontri pubblici, in cui discuteremo di sanità, cambiamenti climatici, economia e lavoro, diritti civili e sociali, Pnrr. Lo faremo con parlamentari ed esponenti della segreteria nazionale Pd, assessori e consiglieri regionali, sindaci e membri della giunta e della maggioranza di Santarcangelo". Naturalmente oltre ai dibattiti non mancheranno musica, stand gastronomici, eventi per i bambini. Alcuni eventi musicali saranno a pagamento: 5 euro il costo per lo spettacolo ’Magic Queen’ (il 29 agosto), idem per l’orchestra di Mirco Casadei (il 30 agosto) e per il concerto dei Joe Di Brutto (1 settembre).