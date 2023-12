Il Pd: "Chiaiese?. Scelta sbagliata, guardiamo avanti"

Dopo l’addio di Francesco Chiaiese, replica in modo deciso il Partito democratico. Sono chiare le parole di Nerio Zanzini, segretario dei dem di Bellaria. "Martedì 19 dicembre abbiamo avuto un incontro con Chiaiese. Gli abbiamo comunicato che non era più compatibile con il nostro progetto. Si è allontanato dalla nostra visione della città. Il nostro rapporto non poteva continuare. Le motivazioni risiedono nel fatto che Chiaiese non promuoveva in alcune situazioni pubbliche né le proposte né i suggerimenti condivisi dal comitato elettorale. In questi interventi, andava a ruota libera e non teneva conto dell’attento lavoro di analisi svolto dal gruppo. Ci siamo tutti impegnati per promuovere la sua candidatura anche a livello mediatico ma è stato vanificato questo impegno". E poi Zanzini sottolinea: "Alla luce di questi elementi, abbiamo ritenuto necessario, già da martedì 19, comunicargli l’interruzione dei rapporti di collaborazione. Non vogliamo assolutamente attaccare Chiaiese. Abbiamo solamente sbagliato nella scelta di un candidato che con il tempo trascorso ci ha fatto capire che dobbiamo percorrere strade diverse, strade che potranno anche incrociarsi ma che oggi non vanno nella stessa direzione. Non è maturata un’adeguata convergenza politica, programmatica e organizzativa fra il partito democratico e il candidato stesso. Noi perseguiremo la nostra strada, i nostri valori, restando corretti con le persone".

E adesso quali saranno le scelte del Partito democratico? "Non abbiamo ancora il nome del prossimo candidato alle elezioni di giugno. Non abbiamo un’alternativa ad oggi. Ciò sta a significare che quando abbiamo deciso di interrompere la nostra collaborazione con Chiaiese, è stato fatto non perché avessimo già un altro candidato pronto. Ma perché non eravamo più in sintonia con il candidato sindaco. Per il futuro abbiamo tutto il tempo necessario. Le elezioni non sono fra 40 giorni ma a giugno. Inoltre possiamo contare su un comitato elettorale che è rimasto lo stesso anche adesso. Un gruppo coeso che in questi mesi si è impegnato in un lavoro intenso. Dall’area più radicale a quella moderata, siamo tutti uniti sotto la bandiera del centrosinistra per dare un’alternativa al governo di centrodestra della città. Il gruppo – conclude Zanzini – è assolutamente confermato e soprattutto le proposte, non prese in considerazione dall’ex candidato, rimangono valide anche ora nell’esclusivo interesse dei cittadini di Bellaria Igea Marina".

Aldo Di Tommaso