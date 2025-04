"Il Pd chieda scusa a Linus. Riccione non merita l’anonimato"

"Sembra essere su scherzi a parte, il Pd chieda scusa a Linus e chieda scusa alla città che non si merita l’anonimato". Sulla querelle Deejay contro Comune per il cambio di passo voluto dalla giunta con tanto di divorzio dopo quasi quarant’anni di matrimonio artistico, interviene la senatrice di Fdi, Domenica Spinelli. A non essere piaciuto alla senatrice è stato anche il post del Pd, subito rimosso, che parlava di un "disc jockey che ha munto per anni dalla tetta dei riccionesi" mostrando l’immagine di una mucca. "Innanzitutto serve rispetto per Linus come persona e professionista. Il Pd predica bene e razzola male in quanto a offese. Seconda cosa, il turismo è fatto di numeri e di certo l’attività svolta di questa radio negli anni ha contribuito a portare turisti, ad allietare ed a rendere piacevole il soggiorno di famiglie e giovani, contribuendo all’indotto economico della città e delle sue attività. Mi chiedo cosa sta succedendo a Riccione. Esiste una volontà politica a vantaggio di altre città?". La senatrice ha inviato ieri un messaggio al direttore della radio. "Non conosco personalmente Linus, ma gli esprimo la mia solidarietà e un grazie per quello che ha fatto con i suoi collaboratori per Riccione. La speranza e il mio impegno come esponente di Fdi, sarà lavorare con gli alleati di centrodestra affinché Riccione possa avere un’alternativa". Molto critico nei confronti della vignetta del Pd anche Fabrizio Pullè, delle civiche. "Non si può, con il massimo rispetto, lasciare la pagina Facebook di un partito in mano a persone che non conoscono l’abc della comunicazione. Vogliamo sapere chi è il responsabile. Ammettano i propri errori".