"Il Pd ci attacca perché ha paura. Non accetto lezioni dalla Donini"

Botta e risposta tra il Pd e Barnaba Borghini, il candidato sindaco di Alleanza civica. Paola Donini, segretaria dei dem di Santarcangelo, aveva definito la sua lista "un’accoglianza di centrodestra, che di civico ha ben poco". E Borghini (nella foto) non resta in silenzio. "La nostra colpa sarebbe quella di aver avuto adesioni anche da personalità di Santarcangelo note e appartenenti all’area del centrodestra. Ma io – ricorda il candidato sindaco di Alleanza civica – ho dichiarato, fin da subito, che ci ha fatto piacere che tanti esponenti storici di centrodestra di Santarcangelo abbiano deciso di sostenerci in questa avventura".

Per Borghini "sono inaccettabili le lezioni di civismo da chi, come Paola Donini, parecchi anni fa, si propose come candidato sindaco di una lista civica contro gli allora Ds, per poi diventare, decenni dopo, prima assessore e poi capogruppo e segretario comunale proprio del Pd. A differenza della Donini non ho mai avuto tessere di partito. Sono un candidato sindaco civico, la nostra è una lista civica aperta a tutti. E chi ci sostiene lo fa perché ha deciso di appoggiare la nostra visione per Santarcangelo, alternativa a quella dell’attuale amministrazione comunale". Secondo Borghini gli attacchi del centrosinistra "mi fanno capire quanto questa volta il Pd bbia paura. Fanno bene ad averne. Noi continueremo a parlare di contenuti, a coinvolgere i santarcangiolesi, mentre loro perdono tempo in polemiche".