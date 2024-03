Il Pd critica la svolta a destra di Tonini

"Abbiamo visto che Marcello Tonini ha sondato il terreno per candidarsi prima a Rimini, poi a Riccione, e adesso lo fa a Misano". Alberto Para, segretario del Partito democratico misanese, prende la parola dopo i movimenti che stanno portando l’ex direttore dell’Ausl Romagna, Tonini, a una candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali.

"Posso dire che se andasse avanti con questa intenzione ci dispiacerebbe. Davanti a un simile passato dispiace vedere un sostegno da parte del centrodestra. Difficile dire altro per una persona la cui la storia è iniziata con il Pci ed è proseguita con i Ds e il Pd". Il segretario del Pd vuole anche fare chiarezza su cosa sta accadendo nelle stanze dove i politici stanno prendendo le decisioni. "Inizialmente il nome di Tonini può avere attirato l’attenzione di ambienti o persone a sinistra. Ora c’è chi vorrebbe far passare in sordina questa sua alleanza con il centrodestra. Invece bisognerebbe essere chiari". Il nome di Tonini sta incontrando resistenze soprattutto in casa di Fratelli d’Italia, mentre la Lega pare lavori da tempo a questa ipotesi. L’idea che attorno al nome dell’ex direttore si formi un campo a dir poco largo, capace di abbracciare sensibilità politiche molto distanti, viene vista in modo critico dal segretario del Pd. "Mi auguro che gli ideali per qualcuno abbiano ancora un senso. Se al contrario dovessimo assistere a un tale insieme di partiti e figure tanto distanti, allora lo vedrei come semplice tentativo di accasamento. Noi al contrario continuiamo a lavorare e siamo compatti". A quanto pare i giochi sarebbero fatti. A Misano si contano i giorni prima che Marcello Tonini ufficializzi la sua discesa in campo. Attorno alla sua candidatura già da tempo si è formato un gruppo pronto a lavorare. Arriveranno anche gli endorsement dei partiti del centrodestra? Questo è invece un fattore su cui certezze ad oggi non ce ne sono. La sfida a Fabrizio Piccioni, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, è ormai lanciata.

a. ol.