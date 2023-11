Il Pd dà il via libera al rimpasto delle deleghe. Ma su Tirincanti al Turismo scende il gelo

"La sostituzione dell’assessore Garulli sarà l’occasione per una distribuzione delle deleghe e per rinforzare l’assessorato al Turismo, sgravando la sindaca della delega". Questo è un passaggio della direzione del Pd che ha visto il documento votato a stragrande maggioranza, oltre l’80%. Tuttavia il nome di Luciano Tirincanti come assessore al Turismo espressione di Riccione col cuore, è destinato a incontrare resistenze anche nel Pd. Sul fatto il segretario Riziero Santi si limita a precisare: "Siamo a fianco della sindaca e attendiamo il suo pronunciamento".

Una partita delicata perché il muro contro muro non aiuterebbe nessuno. Il voto in consiglio di Riccione col cuore è importante viste le defezioni di Vannucci e Villa. I numeri sono contati e la partita complessa. Per la direzione va mantenuto "l’equilibrio politico nella coalizione". Dunque Riccione col cuore va rappresentata. Ma il Pd cita anche la "valorizzazione del contributo di esperienze e competenze messe in campo dal Pd e di pieno rispetto delle prerogative di autonomia della sindaca". Ecco la lista delle priorità per il partito: benessere sociale, decoro della città, viabilità, investimenti su viale Ceccarini, porto, quartieri, edilizia scolastica; sicurezza e il bilancio.