Il Pd di Cattolica resta senza casa Cambia uso la sede di via Amici

Il Pd della Regina dopo oltre 40 anni si ritrova senza una sede fissa e rilancia le proprie ambizioni sui social e sul web ma conferma pure che è alla ricerca di un nuovo luogo in città per incontrare partecipanti ed iscritti. "I titolari dell’immobile dove era ubicata la nostra storica sede in via Amici – conferma Ivan Ierardi, segretario Pd – hanno deciso di cedere a terzi tali spazi. Siamo alla ricerca di una nuova sede, compatibile anche con le nostre risorse e finalità. Per adesso se dobbiamo fare un evento aperto lo organizziamo dove troviamo la disponibilità di una sala abbastanza ampia da ospitare un certo numero di persone: spesso può capitare alla Casa del Pescatore se c’è la disponibilità di una sala, oppure in altri luoghi. Ad esempio l’assemblea per il congresso del Pd l’abbiamo fatta presso Spazio Tu".

Il primo partito della Regina, tornato a governare nell’ottobre 2022 con una coalizione di centrosinistra, ora però deve rilanciare partecipazione e dialogo tramite social e web: "Chi vuole contattarci lo può fare sulla nostra pagina Facebook – continua Ivan Ierardi – o via mail, presso [email protected] Capiamo il disagio in questo momento ma ci siamo dovuti adeguare alle volontà dei proprietari dell’immobile. Cercheremo una nuova sede quanto prima". Il partito vanta in questo momento oltre 100 iscritti ufficiali,ma a breve partirà una nuova campagna di tesseramento: "Abbiamo in testa tante iniziative per tornare tra la gente – continua Ierardi – e promuovere nuovo tesseramento e partecipazione". Infine una battuta sull’attuale amministrazione comunale: "ll nostro giudizio sull’amministrazione Foronchi è assolutamente positivo – conclude Ierardi – dall’ottobre 2021 sono state fatte cose importanti. La riqualificazione del lungomare di ponente, la progettazione della nuova scuola Repubblica, gli importanti fondi regionali ottenuti per la riqualificazione del porto".

lu.pi.