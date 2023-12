Il Pd di Riccione ‘interroga’ gli iscritti sulle alleanze

Quale rapporto con il Movimento 5 stelle? Questa è una delle domande inserite nel questionario che il Partito democratico ha inviato agli iscritti. L’iniziativa del segretario Riziero Santi (nella foto) intende tracciare la rotta politica del partito per i prossimi anni. Se da un lato il partito è tornato a governare da un mese e mezzo dopo la sentenza del Consiglio di Stato, è evidente che deve anche guardare avanti per capire come impostare le alleanze politiche e il lavoro da fare da qui ai prossimi tre anni, prima delle elezioni. Per il segretario dovrà essere un lavoro corale.

"Con il questionario si vuole dare modo a tutti gli iscritti di cimentarsi con l’elaborazione e la proposta politica – scrive il partito –. Non un giudizio su proposte calate dall’alto, non pensieri unicamente affidati ai social. Si chiede ad ogni iscritto ‘la fatica’ della riflessione e della proposta, prendendosi il tempo necessario". Quella sul rapporto con il M5S è una delle domande sulle future alleanze. Si trovano anche: "Quale rapporto con la coalizione? E quali iniziative proponi per stringere un rapporto con la società civile?". L’obiettivo di creare un fronte largo resta all’ordine del giorno, ma per arrivarci serve strutturarsi all’interno, e questo il segretario lo sa. Perciò si trovano domande sul ruolo del gruppo consigliare, dei forum tematici e dei circoli territoriali.