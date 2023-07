Il Pd e le elezioni "Largo ai civici"

Il centrodestra lavora già per le elezioni del 2024, che vedranno al voto almeno 16 comuni del Riminese. Che potrebbe diventare 17, se tornerà alle urne anche Riccione.

Nel centrosinistra, invece, tutto ancora tace...

"Intanto faccio notare – premete il segretario provinciale Pd Filippo Sacchetti (foto) – che mentre il centrodestra attacca i nostri sindaci del Riminese e la Regione, il sondaggio del Sole 24 ore dice esattamente l’opposto. Il gradimento di Sadegholvaad sale del 2,5%, Bonaccini è il presidente di regione con il maggiore consenso in Italia".

Sì ma quando il Pd comincerà a ’lavorare’ alle elezioni?

"Non siamo fermi, e poi da settembre partiremo con un ampio e diffuso cantiere programmatico diffuso sulla base dei punti indicati da Elly Schlein: sanità, lavoro, ambiente, Pnrr".

Per quanto riguarda i candidati?

"Nei comuni dove abbiamo una tradizione di buon governo cercheremo di dare continuità alle esperienze positive. In quelli dove siamo all’opposizione dovremo essere alternativi e capaci di far risaltare le contraddizioni di una destra che dove amministra a livello locale non porta avanti le politiche del governo nazionale. L’obiettivo è trovare le persone giuste per vincere".

Ci sarà spazio per il civismo?

"Assolutamente. Lo faremo affidandoci a persone e gruppi che rappresentano i bisogni e le sensibilità dei territori".

Per quanto riguarda le alleanze c’è ancora spazio per correre insieme al M5s?

"Nei comuni dove sono presenti certamente lo valuteremo. Ad esempio a Riccione: siamo stati alleati nel 2022 e se si rivotasse nel 2024 perché non riproporsi insieme?".