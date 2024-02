Il Pd esce dall’impasse. Bertuccioli candidata, niente tris per Morelli

Anche a San Giovanni il Pd ha scelto una donna come candidato sindaco: sarà Michela Bertuccioli. Il direttivo del Partito democratico marignanese, infatti, dopo le consultazioni interne che sono iniziate dal mese di novembre, ha approvato la proposta della segreteria di indicare Michela Bertuccioli come candidata alle prossime amministrative di giugno. Si avvia alla conclusione il mandato di Daniele Morelli, giunto a due legislature, ma candidabile anche per la terza, dopo la nuova legge promossa dal governo. "Abbiamo la consapevolezza – conferma il direttivo marignanese – che la figura di Daniele Morelli, insieme alla sua esperienza espressa in questi anni non solo a livello comunale, possa essere messa a valore per un ruolo extra-comunale. Nelle prossime settimane si intensificheranno gli incontri aperti per individuare i punti e gli obiettivi affinché San Giovanni possa continuare il suo percorso di crescita in tutti gli ambiti". Dunque dopo Riccione e Cattolica, anche San Giovanni potrebbe avere una prima cittadina per la sua prima volta nella storia. Michela Bertuccioli sarà dunque la candidata sindaca del centrosinistra, classe 1974, psicologa e psicoterapeuta. Si è dedicata anche al mondo della scuola come educatrice ed insegnante in istituti di formazione per dirigenti di comunità, insieme al servizio di volontariato, in particolare nello sportello psicologico comunale.

Dal 2014 ha vissuto l’esperienza di consigliera comunale, assessore e vicesindaco di San Giovanni in Marignano, portando per la prima volta nella storia proprio a San Giovanni il ruolo di vicepresidenza del distretto socio-sanitario di Riccione. "In questi anni ho potuto conoscere meglio il funzionamento della macchina amministrativa – dice la Bertuccioli – ma anche il paese e le persone e, in un percorso di continuo ascolto, scambio e reciproco arricchimento, mi sono sempre più appassionata ed entusiasmata e ho cercato di promuovere progetti soprattutto in ambito sociale, socio-sanitario e culturale. Ringrazio dunque il Partito democratico per la proposta della mia candidatura a sindaca. Questo mi onora ma c’è riconoscenza anche a Daniele Morelli per la fiducia che ha riposto in me per ben 10 anni".

Luca Pizzagalli