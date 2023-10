Il Pd eviterà le primarie. Ma il candidato è un rebus

Incontri su incontri, nel partito e con le liste civiche che appoggiano il centrosinistra. E gruppi tematici al lavoro per elaborare il programma. Ma a Santarcangelo il Pd non ha ancora sciolto il rebus del candidato sindaco. "Prima vengono il programma e le alleanze, e solo dopo sceglieremo il candidato", ha spiegato più volte la segretaria Pd, Paola Donini. Ma in realtà del candidato si discute eccome. La certezza è che non sarà un civico a guidare la coalizione di centrosinistra a Santarcangelo. I nomi che girano sono quelli noti, da tempo: in pole position Filippo Sacchetti, assessore all’urbanistica e segretario provinciale Pd, ma tra i papabili ci sono anche l’assessore Emanuele Zangoli e Luca Paganelli, segretario del circolo Pd del centro. Mettere d’accordo tutte le anime del partito non sarà facile. Specie il gruppo che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie, che ha già dato segnali di insofferenza, come la famosa lettera – di giugno – firmata da 60 militanti in cui criticava i vertici locali del Pd invocando "un vero cambiamento". Da allora qualche passo in avanti è stato fatto. I dem vogliono evitare lo scontro sulla scelta del candidato. Che sarà deciso senza ricorrere alle primarie e in accordo con le civiche Più Santarcangelo e Pensa-Una mano per Santarcangelo.

Continua anche il lavoro sul programma. "Il nostro punto di partenza è il ’noi’ – dice la Donini – cioè come far avanzare Santarcangelo tutta insieme, senza lasciare nessuno indietro. Solo intercettando bisogni, necessità, aspettative della comunità possiamo pensare alla città del domani ed è quello che stiamo facendo nei 4 gruppi di lavoro, in costante confronto con i santarcangiolesi". Uno dei gruppi tematici riguarda economia e lavoro, un altro l’ambiente, uno è dedicato a sanità e l’ultimo a cultura e sport. "Lavoriamo – conclude la Donini – a un programma che non disperda il buon lavoro fatto in questi 10 anni e sappia fare un coraggioso e lungimirante salto in avanti".