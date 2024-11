Il Pd: "Fondamentale l’allungamento del Metromare fino a Cattolica"

"La notizia di nuovi collegamenti aerei tra gli aeroporti di Londra e l’aeroporto di Rimini apre a prospettive incoraggianti per i flussi turistici della Riviera". Così esordisce il Pd di Cattolica sul tema trasporti. "Ma affinché la rotta Londra-Rimini possa diventare una reale opportunità per tutti – prosegue il Pd – diventa fondamentale investire nelle reti infrastrutturali di collegamento con l’aeroporto di Rimini, a partire dal Trc Metromare che deve arrivare a Cattolica poiché, a questo punto, diventa un’infrastruttura ancora più strategica, con la sua fermata di Miramare a pochi metri dallo scalo riminese. Nel 2008 Cattolica, insieme a Rimini, Riccione e Misano Adriatico, ha firmato l’accordo di programma per la realizzazione del Metromare in cui si stabiliva espressamente che la terza tratta sarebbe stata Riccione-Cattolica, completando così il tragitto da Rimini Fiera a Cattolica". Ed inoltre: "Ma hanno ragione pure i Comuni della Valconca – prosegue il Pd cattolichino – quando chiedono maggiori investimenti anche sulle altre linee di trasporto pubblico locale, i cui servizi deficitano ormai da molti anni alle nostre latitudini. Il concetto chiave deve essere che i turisti e le turiste che atterrano a Rimini da Londra o da altre città estere, devono poter raggiungere con comodità e in poco tempo la loro destinazione vacanziera finale".