Il Pd ha trovato il paradiso con Santi

In casa Pd cambia tutto per non cambiare. In questo periodo oltre alle primarie nazionali, il partito a livello locale avrebbe dovuto aprire la propria fase congressuale alla ricerca del nuovo segretario dopo le dimissioni di Alberto Arcangeli il 10 novembre scorso. Ed invece la parte dirigente del partito, 86 firme tutti tesserati tra cui il gruppo consigliare, gli assessori, i referenti delle quattro mozioni presenti per il congresso nazionale e le principali figure del partito, hanno deciso di lanciare un appello a Riziero Santi, l’attuale reggente chiamato a traghettare il partito dalle dimissioni di Arcangeli al congresso. L’appello suona così: "Riziero resta", per diventare il nuovo segretario dei dem riccionesi. E il rinnovamento? I giovani? Gli 86 tesserati hanno anteposto la ragion di Stato, anzi di Comune. "Dopo le elezioni comunali e i successivi mesi di assestamento – scrivono –, vi era la necessità di riorganizzarsi anche dal punto di vista politico e il Partito democratico lo ha fatto al meglio delle proprie possibilità; su questo la reggenza ha svolto un ruolo decisivo. Ci si è posti un obiettivo su tutti: dare un contributo concreto, fatto di contenuti e metodo, al lavoro dell’amministrazione comunale che stiamo convintamente sostenendo".

Secondo il gruppo dirigente il metodo Santi sta funzionando. "Il giudizio dei firmatari del presente documento sul lavoro svolto in questi mesi è nettamente positivo. Nelle scorse settimane la mole di cose fatte è stata davvero imponente". Più politica, più incontri, più forum, più informazione anche grazie al giornalino. Insomma con il metodo Santi i dem avrebbero trovato un proprio equilibrio, termine assai raro dalle parti di via don Minzoni. Il rischio di rovinare tutto con una corsa alla segreteria, e il solito bagno di sangue tra correnti, ha infine fatto desistere molti dal proposito. Peraltro i papabili alla segreteria andrebbero trovati ed anche questo è un tasto dolente per un Pd che negli ultimi 15 anni ha vissuto un vuoto generazionale salvo poche eccezioni. Mentre oggi "con le forze alleate si è instaurato un nuovo metodo di lavoro, fatto di incontri periodici, sui contenuti e nel merito delle questioni amministrative. Il rilancio della coalizione è uno dei primi obiettivi del Pd. È stata fatta una corsa contro il tempo per chiudere positivamente il tesseramento 2022, che ha visto anche diversi recuperi degli iscritti rispetto all’anno precedente. Ma soprattutto il partito di Riccione in questo momento è molto unito e compatto. Non vi sono schieramenti o gruppi contrapposti, si rema tutti nella stessa direzione. Tutto questo non cade dal cielo. È il frutto di un’azione costante e quotidiana della reggenza e di Riziero Santi in primis".

Andrea Oliva