Il Pd in difesa dell’assessore Imola: "Ironia fuori luogo nei suoi confronti"

Altro che scaricabarile al governo per il sottopasso allagato, il Partito democratico punta il dito nei confronti di chi ha portato al commissariamento del Comune. E nel farlo difende a spada tratta il suo assessore Simone Imola, anche con le scarpe da ginnastica ai piedi.

Un passo indietro. Durante l’allagamento del sottopasso per le abbondanti piogge di domenica, l’assessore è stato fotografato mentre aiuta i volontari della Protezione civile nello spostamento di una idrovora. L’assessore era in abiti civili e scarpe da ginnastica. Dall’opposizione si è levata la protesta contro il "selfieman", e l’onorevole di Fdi, Beatriz Colombo, ne ha chiesto le dimissioni anche per i problemi che il gesto dell’assessore avrebbe creato ai volontari della Protezione civile.

Oggi a intervenire è il Partito democratico partendo dai problemi al sistema fognario a ridosso del sottopasso. "Nel maggio scorso era in fase di chiusura un accordo del Comune con i soggetti attuatori per un intervento strutturale di adeguamento del sistema fognario che avrebbe evitato l’ennesimo episodio di allagamento del sottopasso di via La Spezia. Poi la sospensione dell’amministrazione per iniziativa di chi per otto anni non si è preoccupato di nulla se non di tappetini, giostrine e rendering. Sono gli stessi che oggi si permettono di disquisire sull’azione tempestiva, in stato di emergenza, dell’assessore Imola e dei volontari di Protezione civile. Vergogna".

La richiesta di dimissioni non viene nemmeno presa in considerazione. Il contrattacco invece sì: "Chi trova il tempo di fare ironia fuori luogo, chi non ha fatto nulla per risolvere i problemi in otto anni di amministrazione, e chi ha solo posto ostacoli all’azione dell’attuale amministrazione, non ha più nulla da dire alla città".

Andrea Oliva