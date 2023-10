Il Pd lancia la sfida: "In campo per vincere"

Dopo l’anteprima di sabato, questa sera la ’segreteria allargata’ del Pd si riunisce insieme al candidato sindaco Francesco Chiaiese. Focus sulla campagna elettorale.

Chiaiese continua a non essere tesserato Pd, giusto?

"Giusto, e non è un tema", dice il segretario politico cittadino del Partito democratico, Nerio Zanzini.

Qual è il tema?

"Ci aggingiamo a costruire un’aggregazione di centrosinistra, più ampia possibile, per presentarci alle elezioni amministrative del prossimo anno".

Però vi siete mossi da soli, presentando un candidato, seppure ’preso a prestito’ dal movimento Onda, del quale Chiaiese è segretario locale.

"Noi siamo in contatto con le aree radicali e le aree più riformiste. Siamo partiti perché a Bellaria Igea Marina altri partiti politici organizzati nel centrosinsitra non ci sono. Non credo che la scelta del candidato impedisca l’estensione dell’alleanza".

Però vorrete allargarvi, creare una coalizione ampia per cercare di battere il centrodestra?

"Certamente, ci sono persone di area socialista, verdi, vedremo anche i 5 stelle".

Quando partirà la vostra campagna in vista delle elezioni comunali del 2024?

"Ci muoviamo con il sito Labim.it poi pensiamo a una newsletter, e i social".

Quando il primo incontro pubblico?

"Entro un mese, sulla scuola, uno dei temi cui teniamo di più".

Crede abbiate possibilità di vittoria?

"Alle elezioni ci si presenta per vincere. Poi facile non è di certo. Un sindaco uscente che ha di fronte il secondo mandato (Filippo Giorgetti, ndr) è favorito".

Ma?

"Ma il lavoro fatto dal centrodestra è stato molto scarso. Nel turismo ad esempio siamo stati superati sia dalle altre località costiere che da quelle dell’entroterra. Da tutti, monte e mare. Ma non faremo una campagna elettorale per demolire, ma per costruire, e avanzare proposte".

Ne anticipi alcune, i punti chiave...

"Servono interventi sulle isole pedonali per favorire la penetrazione da monte a mare, sia a Bellaria che a Igea. Poi la zona colonie: è la grande scommessa per il futuro della nostra città. Ma bisogna avere coraggio, che finora non è stato mai mostrato. Ed è l’ultima opportunità per creare aree moderne e vivibili".

Altro?

"Scuola e cultura: riguardo alla scuola non basta fare nuovi edifici, peraltro nel posto sbagliato".

Torniamo sul turismo, visto che lei ’bocciato’ l’amministrazione uscente: che fare?

"Più trasparenza per Fondazione Verdeblu. Poi introdurre l’imposta di soggiorno prima possibile, anche per sgravare i cittadini dalle imposte locali tenute ai massimi. E avere una tassazione legata a investimenti per il turismo".

Mario Gradara