Il Pd presenta i forum dei quartieri

Il Pd di Rimini organizzerà la settimana prossima un’importante assemblea, aperta a tutti i cittadini, per presentare i nuovi forum deliberativi dei quartieri della città. L’appuntamento si terrà venerdì 18 ottobre (con inizio alle 20.45) presso la sala conferenze ’Massimo Pironi’ di corso d’Augusto 231. L’evento segna un passo decisivo verso una partecipazione attiva e inclusiva nella gestione della vita cittadina. I nuovi forum deliberativi sono stati pensati come uno strumento fondamentale per promuovere il dialogo diretto tra l’amministrazione comunale e la comunità riminese. Si tratta di un’occasione in cui i cittadini potranno esprimere le proprie opinioni, fare proposte e contribuire attivamente a migliorare la qualità della vita nei quartieri della città. Grazie a questi forum, la governance locale potrà diventare più democratica e partecipativa, dando voce a tutte le istanze della comunità e rafforzando il tessuto sociale. Un’iniziativa che si propone di migliorare la coesione e l’inclusività attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Interverranno alla serata la vicesindaca e assessore alla partecipazione Chiara Bellini (nella foto), che illustrerà nei dettagli le finalità e il funzionamento dei forum, e il consigliere comunale Giovanni Casadei, che modererà l’incontro. L’introduzione sarà affidata a Fiorella Zangari, la segretaria comunale del Partito Democratico, che sottolineerà l’importanza di questa nuova fase di coinvolgimento civico.

L’incontro rappresenta un momento di confronto e riflessione, in cui si discuterà su come i forum deliberativi possano diventare uno strumento permanente per favorire una collaborazione più stretta tra istituzioni e cittadini, e per rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità nella gestione della cosa pubblica.