Il Pd promuove le ‘zone 30’

"La sperimentazione di ‘zone 30’, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali e con la dovuta progressione, come sta facendo l’amministrazione riccionese, è sintomo di buona e oculata amministrazione". A difendere le ‘zone 30’ è il segretario del Pd Riziero Santi. Il caso è esploso a Bologna con tanto di polemiche e un confronto a distanza con il ministero guidato da Matteo Salvini. A Riccione, Spontricciolo è diventata una ‘zona 30’ poco prima di Natale, e l’assessore alla Mobilità Simone Imola ha precisato come altre zone della città potrebbero fare lo stesso percorso. "Nessuna persona di buon senso credo possa ritenere corretto obbligare di punto in bianco ad andare in macchina a 30 orari, senza un piano preventivo di sostenibilità e gradualità e senza un percorso di condivisione – premette Santi –. Credo anche che nessuna persona di buon senso possa sostenere l’inesistenza delle criticità che inducono ad una decisione di questo genere".

La giunta sta lavorando sul Pums, il piano della mobilità sostenibile. "I temi che verranno affrontati sono quelli del trasporto pubblico, della mobilità ciclabile e di quella turistica, dell’integrazione del trasporto bici-treno, dell’adeguamento della rete viaria della zona sud di Riccione, di azioni utili a un cambio di mentalità generale per rendere gli spostamenti più sostenibili ed efficienti". In questo contesto, chiude Santi, c’è posto anche per le ‘zone 30’.