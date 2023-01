Il Pd raduna le truppe per il congresso

Il Pd di Santarcangelo si prepara al congresso nazionale di febbraio. In vista dell’appuntamento, decisivo per le sorte dei democratici, all’ombra del Campanone il Pd ha deciso di organizzare un momento di confronto per dare voce alla base e ascoltare istanze e suggerimenti dei fedelissimi. L’incontro si svolgerà domani sera (alle 21) all’hotel della Porta. Saranno presenti il segretario comunale Paola Donini, i segretari di circoli, nonché i rappresentanti delle forze alleate al Pd. "In questa fase di ridefinizione di obiettivi e priorità crediamo sia importante costruire un momento in cui gli elettori del centrosinistra possano intervenire in prima persona – spiega la Donini (nella foto) – Abbiamo già avviato un percorso, ma reputiamo sia importante confrontarsi prima del congresso nazionale che porterà alla scelta del nuovo segretario del Pd".