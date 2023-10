Il Pd riparte da Rimini. Orlando: "Senza alleanze non si vincono elezioni"

Lavoro e salario minimo, sanità e diritti. "Sono i pilastri da cui il Pd deve ripartire". L’hanno ribadito come un mantra ieri al Fulgor i vertici dem, riuniti a Rimini per la festa di Dems, associazione fondata dall’ex ministro Andrea Orlando (foto al centro). Tre giorni di eventi e dibattiti, che culmineranno domani con l’incontro con la segretaria Elly Schlein. Tra i tanti interventi di ieri ha lasciato il segno quello di Stefano Bonaccini. "Abbiamo bisogno di rafforzare il Pd – dice il presidente della Regione in un video-messaggio (in questi giorni è in missione negli Stati Uniti) – Se si rafforza il Pd, lo fa anche il centrosinistra. E deve essere chiaro ai nostri potenziali alleati che chi si ritiene alternativo alla destra non può fare a meno di noi". Nel Pd "non servono correnti cristallizate, ma pluralità di idee. Un grande partito lo è perchè è plurale. Va rafforzata la segreteria a partire da Elly Schlein, valorizzando idee e contributi da più parti". Per Bonaccini "la destra sta finendo la sua luna di miele con gli italiani... Serve un Pd da combattimento su lavoro, sanità pubblica e difesa del Pnrr".

Un Pd che "si sta riposizionando – dice Orlando, a margine di uno degli incontri di ieri – e lo ha fatto grazie all’elezione di Elly Schlein, che è stata una rivoluzione. La sua leadership è legittimata ed è più forte che mai. Elly in discussione? Non nel partito, semmai c’è chi da fuori prova a metterla in difficoltà. Ma si sa: in Italia tutti si sentono un po’ allenatori della Nazionale e segretari del Pd". A giugno si voterà alle europee e alle comunali "e il Pd farà la sua corsa, cercando alleanze. Non dobbiamo regalare nulla a questa destra".

Ad aprire la festa Dems ieri la presidente dell’assemblea legislativa regionale Emma Petitti, il sindaco Jamil Sadegholvaad, il deputato Andrea Gnassi e Giulio Calvisi, della direzione nazionale Pd. "Non possiamo più permetterci di indicare il sol dell’avvenire. Dobbiamo dare da subito risposte concrete – dice Sadegholvaad – Come erano riformiste le privatizzazioni di Bersani, è riformismo ora il salario minimo. Ed è riformista sostenere le imprese sane e non demonizzarle". Per la Petitti "non è un caso che, in questa fase storica, il Pd sia guidato da una donna. Elly Schlein sta lavorando per caratterizzare il Pd come riferimento sociale e democratico, che fa della difesa dei più deboli, del lavoro, di diritti sociali e civili, della questione ambientale elementi per costruire una coalizione di centrosinistra che riconquisti la maggioranza degli italiani".

Manuel Spadazzi