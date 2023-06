Il Pd si spacca, i fedeli della Schlein: "Basta salotti, il partito ora cambi"

Tensioni alle stelle nel Pd di Santarcangelo. Il percorso che porterà a scegliere l’erede di Alice Parma è appena iniziato, ma tra i dem serpeggia già un forte malcontento. Un passo indietro: alle primarie Pd di febbraio a Santarcangelo ha vinto Stefano Bonaccini, sostenuto dalla Parma e altri ‘big’ del partitoi. I fedelissimi di Elly Schlein hanno ‘incassato’ la sconfitta a Santarcangelo, ma poi hanno potuto brindare per la sua elezione a segretario nazionale. Sono passati quasi quattro mesi, ma a Santarcangelo "nulla è cambiato nel partito", attacca chi aveva votato la Schlein. Non solo: una sessantina di iscritti del Pd ha inviato ieri una lettera aperta molto pesante al partito, per far capire che "così non si può andare avanti". Nella lettera i ’compagni’, dopo aver riconosciute le debolezze del Pd che "ha perso contatto con la base", invocano una svolta. Perché "il partito deve dimostrare che il cambiamento è in corso, anche nei territori". Vale ovunque e a maggior ragione a Santarcangelo, una delle roccaforti ’rosse’ in provincia. Per questo "occorre aprire subito un dibattito che porti a riorganizzare e rinnovare il partito a Santarcangelo". Cosa che "a oggi non è accaduta. Il Pd stenta a favorire il confronto, ad aprirsi a tutta la comunità di iscritti, ex iscritti, simpatizzanti". Insomma, il partito "è chiuso in piccoli gruppi autoreferenziali", quando invece "deve riappropriarsi del rapporto coi cittadini". Perché "la sfida alle prossime elezioni comunali ed europee del 2024 è delicatissima e per vincere ci vogliono più coraggio, più condivisione, meno inerzia e meno attesa".

Le accuse – pur senza menzionarli direttamente – toccano da vicino la Parma, l’assessore e segretario provinciale Pd Filippo Sacchetti, la segreteria comunale Paola Donini. Ma nonostante le critiche, "la lettera è la conferma del nostro impegno a sostenere unitariamente l’azione del Pd di Santarcangelo – concludono i fedelissimi della Schlein – Al tempo stesso abbiamo anche la pretesa di partecipare ai cambiamenti di azione per un tangibile rinnovamento del Pd locale, non più rinviabile". Quindi "chiediamo formalmente di cominciare una fase di discussione aperta di questo rinnovamento, con tutti i soggetti coinvolti e interessati", "per un confronto serio sul futuro della città in vista delle prossime elezioni amministrative". A proposito di futuro, giovedì tanti santarcangiolesi hanno partecipato (all’ex trattoria Iolanda) al primo degli incontri avviati dal Comune per definire il nuovo Piano urbanistico generale.