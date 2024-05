Il Pd sul progetto del chiosco:: "Non serve, ci vuole più cura"

"Siamo un po’ perplessi sulla realizzazione di un chiosco nel parco del Gelso. Non crediamo sia una cosa necessaria". A parlare è il Partito democratico di Bellaria Igea Marina: "La zona attorno al laghetto ha subito significative manipolazioni nel tempo a partire dal parco con i dinosauri, costato oltre 30mila euro. Oggi parte di questo è una discarica in vetroresina, con riproduzioni in pessimo stato, il cui costo di smaltimento sarà pagato dalla collettività. L’area ambientale di grande pregio e ricca di biodiversità non dovrebbe avere così scarsa manutenzione. Così la casa dei gatti, inutilizzata, e che dovrebbe avere un destino nuovo e compatibile con le esigenze del parco. Lo stato di manutenzione è carente e la previsione di un chiosco di 60 mq su un’area di 120 non è tra le priorità. Il servizio bar e piccola ristorazione è già erogato dal vicino centro tennis".