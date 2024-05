Il Pedibus cerca volontari

A Coriano il pedibus non si ferma. Fino a conclusione dell’anno scolastico il gruppo dell’autobus a piedi composto da genitori, nonni e un insegnante accompagnerà a scuola i bambini della scuola primaria ‘Andersen’ di Cerasolo per due giorni a settimana. "Il progetto Pedibus - sottolinea la dirigente scolastica dell’IC Ospedaletto, Barbara Cappellini - è un punto fermo della nostra offerta didattica. Incentivare gli alunni a raggiungere la scuola in modo autonomo, anziché in macchina con i familiari, ritengo sia importante ed educante. Il pedibus è un servizio gratuito che permette alle famiglie di risparmiare tempo in quanto evita di fare avanti e indietro due volte al giorno per accompagnare i figli". L’assessore Anna Pazzaglia: "Mi auguro che il prossimo anno veda una partecipazione maggiore di volontari in cui ciascuno indichi la propria disponibilità di tempo".