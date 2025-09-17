Il percorso di don Peppino è diventato realtà. Sabato l’inaugurazione a Chiusi della Verna

Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Chiusi della Verna il ‘Percorso Don Peppino’. "La presentazione del progetto – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – è servita anche da confronto sul valore della Colonia di San Marino da anni insediata nella prossimità del santuario e sul tema dei sentieri, dei cammini e dei pellegrinaggi di particolare fascino geo-naturalistico (Bosco delle Fate), ma anche turistico e religioso".

I Cammini Francescani tra il Santuario della Verna, San Leo, San Marino e Rimini hanno recentemente ottenuto la certificazione Epa (Enlarged Partial Agreement) del progetto Saint Francis way’s e sono divenuti itinerario culturale del Consiglio d’Europa, permettendo di elevare la visibilità del patrimonio spirituale, artistico, culturale e religioso dei territori grazie al valore del messaggio francescano.

La Via francescana Rimini-La Verna è inoltre collegata ormai da alcuni anni con il ’Cammino del Santo Marino’, percorso inserito dal maggio 2025 nel Catalogo dei cammini religiosi italiani (citato anche nelle mappe del recente Giubileo) quale pellegrinaggio di fede, di storia e di cultura sulle orme del Santo Marino fondatore della Repubblica.

Al centro dell’iniziativa resta la testimonianza dell’opera instancabile del parroco don Giuseppe Innocentini che, originario di Monte Tauro e divenuto sacerdote a Serravalle, ha prediletto per oltre 70 anni la crescita pastorale giovanile e ha voluto in terra Toscana una struttura per educare i giovani sammarinesi.