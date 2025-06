Il perito comparso in tv sarà sostituito

Slitta di una settimana l’udienza sul nuovo incidente probatorio, il quinto, legato all’inchiesta sul delitto di via del Ciclamino. Il gip Vinicio Cantarini ha accolto la richiesta di ricusazione presentata dai legali di Louis Dassilva – gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri – nei confronti del professor Michele Vitiello, il consulente informatico-fonico incaricato di analizzare i rumori e le voci registrate all’interno del seminterrato di via del Ciclamino nelle ore cruciali del delitto. Alla base della decisione del gip, la partecipazione di Vitiello – risalente a cinque mesi fa – alla trasmissione televisiva "Quarto Grado", in onda su Mediaset. In quell’occasione, l’esperto aveva espresso valutazioni e opinioni preliminari sul materiale audio captato nel garage della palazzina, suscitando le riserve della difesa, che ha visto nella sua esposizione pubblica un potenziale pregiudizio all’imparzialità dell’analisi tecnica. L’udienza prevista per lunedì, nella quale era attesa la eventuale conferma o nuova nomina, è stata quindi rinviata. Il nuovo appuntamento è fissato per sabato 21 giugno alle 12, quando sarà formalmente nominato un nuovo perito per portare avanti le delicate operazioni tecniche. Confermato al momento l’altro consulente incaricato: si tratta del colonnello dei carabinieri Davide Zavattaro, già alla guida della sezione fonica e grafica del RIS di Roma e Messina, figura di lunga esperienza nelle indagini scientifiche. L’incidente probatorio rappresenta un passaggio cruciale dell’inchiesta, che punta a chiarire se le voci e i rumori captati nella notte dell’omicidio possano offrire elementi utili per ricostruire dinamica e responsabilità del delitto.