Il piano anti-caldo: per gli anziani un posto al fresco in municipio

Anche il Comune di Bellaria, viste le alte temperature del periodo, ha varato un vero e proprio ‘piano caldo’ per le persone fragili, con una serie di iniziative anche in collaborazione con le associazioni del territorio. Il nucleo fragilità anziani, composto da operatori preparati, contatterà telefonicamente ogni giorno i nonni che vivono soli monitorando lo stato di salute psicofisico delle persone e attivando, dove necessario, le misure specifiche di aiuto e supporto. Tra gli altri servizi, si segnalano le attività dell’operatore socio-sanitario di quartiere, figura istituita di recente a Bellaria Igea Marina, di supporto agli operatori del settore servizi sociali del Comune. Saranno poi messi a disposizione luoghi freschi e riparati, come la sala del Consiglio comunale, per offrire sollievo, soprattutto durante il giorno. L’invito rimane quello di non uscire nelle ore più calde. Si ricorda inoltre che è possibile segnalare eventuali situazioni di rischio contattando il numero di telefono 05411490572 o scrivendo una mail a [email protected]

Aldo Di Tommaso