Il piano asfalti va avanti: l’amministrazione investe altri 100mila euro per sistemare le strade

Altri 100mila euro da investire in asfalti. Anche se le temperature si stanno abbassando velocemente in questo inizio d’autunno, in giunta vogliono proseguire con il piano degli asfalti. Dopo aver realizzato i lavori in viale Don Minzoni, viale Buozzi, al parcheggio del supermercato Abissinia, ai viali Sciascia, Panzini, Satta e in vari quartieri della città, entro la fine dell’anno l’amministrazione ha in programma altri lavori per andare a intervenire in altre zone e strade dei quartieri. I lavori eseguiti da Geat, per un investimento che si aggira sui 100mila euro, si muovono secondo un piano diffuso in vari punti della città, e proseguiranno con altri interventi di bonifica stradale e ripristino di marciapiedi.

La giunta ha definito il quadro economico per ulteriori lavori al fine di contrastare il deterioramento del manto stradale e delle pertinenze pedonali. "Con questi interventi mirati e capillari – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola – vogliamo dare risposte concrete a un’esigenza sentita dalla cittadinanza: migliorare la sicurezza di chi si sposta a piedi e in auto e rendere più fruibili e accessibili i nostri spazi pubblici. È un primo passo di un percorso che continuerà anche nei prossimi anni, per una Riccione sempre più sicura e vivibile".