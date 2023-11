Il piano dei bagnini per il mare d’inverno

Sabato alle 16, in piazza Roosevelt ci sarà l’inaugurazione del magico igloo del "Bagnino Natale", promosso dal Comitato "Le Spiagge di Cattolica". Tutto è nato negli stabilimenti balneari cattolichini a fine stagione, quando i bagnini hanno raccolto i giocattoli dimenticati nei depositi e hanno deciso di regalare loro una nuova vita, donandoli a Natale in una cupola luminosa,nei pomeriggi del 23 e 24 dicembre. L’ amministrazione comunale ha contribuito all’allestimento, accogliendo l’iniziativa con entusiasmo. Si è creata così subito una serie di proposte incentrate sul tema sostenibilità ambientale, recupero e intrattenimento che ha visto entrare in gioco situazioni diverse: i bagnini saranno sostenuti da realtà commerciali locali che si sono dimostrate disponibili alle iniziative, artigiani, creativi e scrittori che organizzeranno laboratori a tema "eco" per bambini. Come succede in spiaggia durante i mesi estivi, arriveranno anche gli animatori con spettacoli, giochi e distribuzione di dolci pensieri, e non mancheranno abbracci speciali con improvvisazioni musicali sotto l’albero di Natale il pomeriggio del 26 dicembre".