Il piano del Comune per il calcio. Impianti omologati e ‘sintetici’. Si parte con quello di Miramare

Un nuovo manto sintetico per l’impianto sportivo da calcio di Miramare, capace di ottenere le omologazioni per giocare le partite di campionato. L’intervento che il Comune andrà a finanziare sarà di 350mila euro. La giunta comunale ha già approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del manto in erba sintetica per il campo sportivo di viale Parigi. L’intervento ha l’obiettivo di omologare il campo ai canoni della Lega nazionale dilettanti standard. Non è un dettaglio visto che le società con settori giovanili iscritte nelle varie categorie sono tante, ma i campi omologati si fermano a una decina. I lavori verranno terminati entro la fine dell’estate del prossimo anno. "L’operazione si inserisce nell’ambito del piano di interventi di riqualificazione dell’impiantistica sportiva del territorio, dall’area Nord all’area Sud, dal valore di 750mila euro, con un focus particolare sulle strutture di quartiere - precisa l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli -. Avremo ‘Case sportive’ più moderne, benessere, attività fisica, aggregazione, socialità". Tra i lavori finanziati dal Comune si ritrova anche la Palestra Carim, dove sono state abbattute le barriere architettoniche e rifatto il tetto eliminando le infiltrazioni. Nell’impianto sportivo di via della Fiera saranno demoliti e ricostruiti gli spogliatoi. A nord è in programma la sistemazione del campo da calcetto a servizio degli sportivi di San Vito entro la fine dell’anno. Cantieri che si aggiungono ai lavori in corso per la realizzazione della nuova piscina comunale a Viserba, investimento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro, cofinanziata con risorse del Pnrr per 2,1 milioni di euro. Si completeranno a breve le manutenzioni straordinarie tra lo stadio, il palasport Flaminio e la piscina comunale.

a.ol.