Il piano della città per turismo e cultura

Si parlerà dei luoghi della cultura, di come valorizzarli. E anche del turismo, che sta vivendo a Santarcangelo una stagione d’oro. Sono alcuni dei temi al centro del quinto incontro con i cittadini sul nuovo Piano urbanistico generale. L’incontro sarà domani (alle 17,30) presso il Museo etnografico. Per chi parteciperà sarà anche l’occasione di visitare il museo, che poi resterà chiuso un paio d’anni per gli importanti lavori di riqualificazione previsti. All’incontro parteciperanno gli assessori Filippo Sacchetti ed Emanuele Zangoli, Carlo Santacroce, urbanista e progettista del piano di Santarcangelo, e Alessia Margutti, artista e storica dell’arte e curatrice di CasermArcheologica.