Il piano della proprietà: "Pronti a demolire subito l’ex Questura" ’Disgelo’ col Comune

"Siamo pronti a demolire da subito l’ex Questura, una vergogna per Rimini, e partire con il primo stralcio d’intervento, il supermercato, impegnandoci per iscritto a non aumentarne la superficie di vendita di 1.500 metri quadrati per i prossimi 10 anni. Il resto lo si definirà poi l’accordo di programma con il Comune". L’ha detto Marco Da Dalto, responsabile di ’Rimini life’, il progetto per la riqualificazione dell’ex Questura, ieri mattina nella commissione fiume (durata tre ore) voluta dalla minoranza sulle sorti del ’mostro’ di via Ugo Bassi. Una commissione a cui hanno partecipato, insieme ai consiglieri comunali, gli assessori Juri Magrini (attività economiche) e Roberta Frisoni (urbanistica), e ancora Piero Aicardi, amministratore di Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), la società che ha comprato l’area della ex Questura per 14 milioni di euro, e l’architetto Leonardo Cavalli, a cui è stato affidato il progetto ’Rimini life’.

Gli assessori Magrini e Frisoni hanno ricordato come tra amministrazione e Asi ci siano contenziosi legali aperti, per i quali si attende la pronuncia del Tar, "e ci sono aspetti specifici che vanno affrontati nelle sedi opportune. L’amministrazione ha posto le sue osservazioni, e attendiamo di vedere quale sarà l’orientamento da parte dei giudici". Tutto fermo dunque? No. "Siamo comunque disponibili al confronto e al dialogo – aggiungono Frisoni e Magrini – Non ci siamo mai sottratti, partendo dalla considerazione che è interesse di tutti, e in primis dell’amministrazione, procedere alla rigenerazione di quell’area". Ma poi allargano il tiro: "È evidente – aggiunge Frisoni – che per perseguire questo obiettivo si debba trovare il punto di equilibrio per il bene della città, tra le esigenze del pubblico e i legittimi interessi dei privati. Questo anche mettendo in relazione il progetto di sviluppo dell’ex Questura con gli altri importanti interventi in quel quadrante di città, a partire dal progetto di riqualificazione dell’impiantistica sportiva, tra stadio e palasport, così come i lavori all’ex caserma Giulio Cesare per realizzare la nuova cittadella della sicurezza". "Abbiamo un appuntamento fissato con Asi già per la prossima settimana – proseguono gli assessori – per riprendere e approfondire il dialogo: ci sono i presupposti per lavorare attraverso un accordo di programma che soddisfi le esigenze in termini anche ambientali e di viabilità, accompagnando i progetti che riguardano quel contesto urbano. Abbiamo però il dovere di lavorare insieme senza pregiudizi e, soprattutto, senza imposizioni". "Va ricordato – avverte Magrini – che per il supermercato, a fronte di una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati viene richiesta (da Asi) un’area di 4.500 metri per ambienti accessori e vani tecnici: questo la differenzia da strutture di vendita simili".

Dal canto suo Asi ha sempre ribadito che quello "non sarà un hub logistico", e l’ha ripetuto anche ieri. "Cogliamo con rinnovata fiducia – dice Da Dalto– l’imminente appuntamento accordatoci dal Comune e il riconoscimento di un accordo di programma come lo strumento più utile alla città per risolvere un problema irrisolto da 20 anni". Detto questo, secondo Asi "è riduttivo ricondurre tutto il ragionamento al solo supermercato". Ieri, in apertura di commissione, la società ha mostrato un video sul presente e sul possibile futuro dell’ex Questura, già disponibile su Youtube e sui social.

Mario Gradara