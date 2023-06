"Il piano dell’arenile va discusso con tutti"

"Il piano spiaggia non può essere un affare ’esclusivo’ tra i bagnini, i chioschisti e l’amministrazione comunale". Lo afferma l’ex assessore al demanio di Rimini, l’avvocato Roberto Biagini, attuale presidente del Conamal (è il Coordinamento nazionale mare libero). Biagini ironizza sui tempi con i quali sono state resentate le linee guida del nuovo piano spiaggia (illustrate l’altro ieri in commissione consiliare): "Erano già state presentate l’11 gennaio del 2020 dall’allora giunta Gnassi alle associazioni di categoria dei balneari, e solo a loro. Come se l’arenile, così come tutto quello che lo riguardi, debba essere oggetto di un rapporto esclusiva, di una trattativa chiusa, intima, circoscritta tra i balneari, le cui concessioni tra l’altro sono in scadenza, e l’amministrazione comunale". Biagini chiede che non vengano estromessi dal dialogo "gli altri soggetti sociali, che il servizio di salvamento venga assorbito dal ’pubblico’", e che venga aumentata la quota di spiagge libere". Il Conamal è intenzionato a presentare osservazioni al piano spiaggia.