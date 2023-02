Il piano dell’Arma

Visita al comando provinciale dei carabinieri per Rosa Maria Padovano, nuovo prefetto di Rimini. Ricevuta dal comandante, il colonnello Mario La Mura, la Padovano ieri in via della Repubblica ha avuto un lungo faccia a faccia con tutti gli ufficiali e con una rappresentanza dei comandanti delle stazioni e dei reparti. L’incontro, segnala il comandante in una nota, è stato l’occasione "per affrontare i principali problemi connessi alla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Riminese". Al prefetto, il comandante La Mura ha illustrato il piano organizzativo predisposto dai carabinieri, con l’impiego di 55 pattuglie al giorno - in media - in tutta la provincia, e la struttura territoriale dell’Arma nel Riminese. Attualmente sono 18 i comandi dei carabinieri presenti nei 27 comuni della provincia (compresi i forestali). Durante l’incontro poi il prefetto ha visitato i vari locali del comando provinciale, fermandosi anche a parlare con il personale in servizio.