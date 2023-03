Il piano per l’estate L’Ausl mette in campo l’ex guardia medica e trasferisce la Mike

-di Francesco Zuppiroli

L’estate è dietro l’angolo. Se l’assioma non calza con le basse temperature di questi giorni, tuttavia non stride se associato alla necessità dell’Ausl di prepararsi a fare i conti con un aumento del carico di lavoro nei Pronto soccorsi e sul territorio dovuto al preventivato aumento della popolazione nei mesi estivi. Aumento da parametrare con le croniche difficoltà che l’ambito sanitario specificatamente negli interventi di emergenza-urgenza vive di questi tempi. È per questo che l’Ausl Romagna è già al lavoro con "licenza di fare il massimo da parte della Regione", ha assicurato il direttore generale dell’Azienda Tiziano Carradori.

Ammettendo una crisi nei Pronto soccorsi che "non accenna a diminuire" oltre alla "mancanza di ben 40 unità di personale su 190", Carradori torna a invocare "misure straordinarie e durature". Nell’attesa, il leit motiv è fare il possibile con quello che si ha a disposizione. Non a caso "siamo all’ottavo concorso in due anni – spiega ancora il numero uno dell’Ausl – e stiamo già ragionando in vista dell’estate". L’Azienda infatti ha già previsto il ritorno dell’automedicalizzata per il periodo delle vacanze oltre a virare con decisa sterzata verso "uno spostamento dell’automedica di Rimini all’aeroporto Fellini come postazione, per garantire tempi rapidi di intervento, secondo gli alti standard che ci contraddistinguono, anche nella zona sud". Non solo, perché rimane il rebus del personale medico che Carradori ribadisce: "Non smettiamo di reclutare. Perché oltre al già preventivato potenziamento dei mezzi di soccorso per l’estate, stiamo ragionando sull’assegnazione di incarichi per l’emergenza-urgenza anche tra colleghi che fanno la specializzazione e che magari in estate saranno più liberi, oltre al potenziato impiego sul territorio dei medici di continuità assistenziale. Oltre ad affiancare ai medici nei Pronto soccorso la figura dell’ambulatorio infermieristico con professionisti adeguatamente specializzati, da fine aprile".

Obiettivi in linea con il diktat che arriva in questa fase dalla Regione e quindi la volontà, ribadita dall’assessore regionale alle politiche per la Salute, Raffaele Donin di: "riorganizzare la nostra sanità per poter offrire tempi di intervento ragionevoli intercettando direttamente sul territorio o assistendo ad hoc tutte quei codici verdi e bianchi che rappresentano circa il 70% delle prestazioni erogate in Pronto soccorso, ma che non necessitano di interventi tempo-dipendenti". L’intento è "di fare sul serio – continua Donini –, riorganizzando tutto il sistema dell’emergenza-urgenza garantendo un passo in avanti. La stessa Ausl Romagna beneficerà di questa riorganizzazione che stiamo facendo, con la disposizione di figure della continuità assistenziale che stiamo già impiegando per meglio collocare la professionalità di tutti i medici che abbiamo a disposizione in questa fase critica dal punto di vista della disponibilità di professionisti".