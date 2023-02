Il piano per l’estate Torna l’automedica a tempo determinato, ma resta il rebus dottori

L’Ausl toglie, l’Ausl restituisce. A tempo determinato. Dopo la controversa soppressione di una delle tre auto medicalizzate di stanza sul territorio riminese, per la precisione quella con base a Riccione, in vista dell’estate l’Ausl Romagna è pronta a fare un amarcord dei neanche troppo vecchi tempi. Per la precisione, la linea è quella di potenziare nuovamente il numero delle Mike presenti sul territorio per l’estate, per ovvi motivi legati al massiccio afflusso di turisti previsto sulla costa nei mesi più caldi. Questo è quanto emerge da recenti incontri durante i quali la direzione medica del 118 ha ventilato il ritorno dell’automedica a Rimini, per la quale verosimilmente la collocazione come punto di stanza risulterà essere Riccione.

Al momento infatti l’assetto delle auto medicalizzate vede un veicolo attrezzato a Rimini e uno a Santarcangelo. Pertanto il ritorno al passato dovrebbe coincidere anche geograficamente con quello che era il servizio da poco depotenziato che aveva il proprio spot nella Perla, portandosi via con sé – per qualche mese – il vento di bufera che da più parti ha spirato nelle settimane precedenti. Da specificare tuttavia resta il fatto che mentre il ’taglio’ operato verso fine anno scorso è da considerarsi strutturale, il ritorno previsto di una Mike sarà transitorio e legato alla sola necessità estiva del territorio.

Sempre in quest’ottica, sono in corso valutazioni e contatti da parte dell’Ausl Romagna con varie realtà di Miramare tra cui l’aeroporto Fellini, per valutare un trasferimento della postazione dell’automedica di Rimini, il cui utilizzo è teso anche verso Riccione e Valconca, proprio nello scalo aeroportuale. Questo favorirebbe, trasferendo a metà strada la base dell’automedica, i tempi di intervento sul territorio sud della nostra provincia.

Mentre le discussioni si fanno più serrate con l’avvicinarsi della bella stagione, però, resta un nodo al pettine dell’Ausl, legato all’ormai annoso tema della carenza dei medici. Di pochi giorni fa è la notizia che al Pronto soccorso di Riccione alcuni turni risultino coperti da appena un medico. E anche per il potenziamento delle automediche l’Ausl dovrà prevedere un proporzionato potenziamento dei medici deputati al servizio. Una ’grana’ in aggiunta alle criticità già in essere all’interno dei Pronto soccorsi e che sarà materia di approfondimento per le prossime settimane. Con vista estate.

Francesco Zuppiroli