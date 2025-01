Il piano per rottamare gli hotel. Rinaldis: "Dateci gli strumenti per una vera riqualificazione"

"Abbiamo di fronte un’occasione unica per riqualificare il nostro sistema alberghiero. Ma solo lavorando insieme, senza singoli protagonisti, si vince la battaglia". Così la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis interviene sul tema, dopo il dibattito acceso da Giovannino Montanari (Fiavet) sulla necessità di avviare "un piano per rottamare i vecchi hotel". Per il sindaco Jamil Sadegholvaad questa è una priorità: il nuovo Piano urbanistico generale "è lo strumento fondamentale" per affrontare la questione. "In questi anni – osserva ora la Rinaldis – siamo stati abituati a leggere ricette sulla riqualificazione turistica utili per sensibilizzare sempre di più l’urgenza di definire regole attraverso il Piano urbanistico generale che". Regole che "risalgono già al 2016, quando fu approvato il Piano strutturale comunale".

"è urgente dare finalmente una risposta a un territorio, il nostro, trainato per il 70 per cento dal turismo. Il dibattito sulla stampa, il lavoro svolto dalle associazioni di categoria lo dimostrano. Oggi abbiamo un’occasione unica per portarci a casa un risultato. Il neo presidente della Regione Michele de Pascale definisce una priorità la rigenerazione del territorio turistico. Per de Pascale senza una cura drastica per il rilancio del nostro patrimonio alberghiero ci ritroveremo sempre di più con dei cadaveri in Riviera, con strutture chiuse e abbandonate al degrado. De Pascale e l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, che ha lavorato fino a ieri sugli strumenti urbanistici di Rimini, dovrebbero perseguire questa strada. Come Valentina Ridolfi, neo assessore di Rimini all’urbanistica, che intende accelerare il Piano urbanistico generale e usare tutti gli strumenti utili per la riqualificazione del patrimonio alberghiero".